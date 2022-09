Lo Spezia vince con la Sampdoria e super la Fiorentina: Dragowski protagonista di serata Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso il terzo anticipo della settima giornata di Serie A. Questo pomeriggio al Picco di La Spezia andava in scena il derby ligure tra i padroni di casa di Gotti e la Sampdoria di Giampaolo: al novantesimo il risultato finale è 2-1 per i bianconeri.

A sbloccare la sfida sono gli ospiti che, grazie ad un eurogol di Sabiri, passano in vantaggio dopo undici minuti. Vantaggio che però dura veramente poco: dopo soli 60 secondi un autorete di Murillo mette nuovamente in parità la sfida. A regalare tre punti all’ex squadra di Vincenzo Italiano sono Nzola, che al 72′ mette a segno la rete decisiva, e Dragowski che in almeno 3 occasioni evita il pareggio dei blucerchiati.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 14, Atalanta 14, Milan 14, Udinese 13, Roma 13, Inter 12, Lazio 11, Juventus 10, Torino 10, Spezia 5, Salernitana 7, Empoli 7, Fiorentina 6, Sassuolo 6, Bologna 6, Lecce 6, Verona 5, Sampdoria 2, Cremonese 2, Monza 1.