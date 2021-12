Lo sprint natalizio di Vlahovic: nel mirino non c’è solo Cristiano Ronaldo

Dopo la parentesi Kokorin in Coppa Italia, Dusan Vlahovic è pronto a riprendersi il posto da titolare al centro dell’attacco della Fiorentina. Oltre agli obiettivi di squadra, il serbo ne ha anche di singoli da raggiungere: come, ad esempio, superare il record di gol in un anno solare in Serie A detenuto attualmente da Cristiano Ronaldo. Il portoghese ne ha segnati 33, il nove della Viola è a 32 e nei prossimi 180’ vorrà provare a superare l’ex Juventus.

Contro il Sassuolo al Franchi, Vlahovic ha già segnato nel 2020/21 su rigore e domenica prossima vorrebbe ripetersi per toccare quota 16 in A. I suoi numeri sono eccezionali: nelle ultime 7 gare di campionato ha realizzato 10 reti con una tripletta e due doppiette, in più segna da cinque giornate di fila e insegue Enrico Chiesa e Luca Toni che sono arrivati a sei. Capofila è Batistuta con 11 turni consecutivi nel 1994. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.