LO STADIO UNISCE, LO STADIO DIVIDE: IL GRANDE GELO TRA NARDELLA E FOSSI

Questa mattina il grande gelo tra Nardella e Fossi

“Tutto era gelato, anche il rumore”, lo scriveva Jules Verne nel 1870 nel suo Ventimila Leghe sotto i mari e centoquarantanoveanni dopo, la stessa frase può essere usata per descrivere i rapporti tra il Sindaco di Firenze e della Città Metropolitana, Dario Nardella ed il Sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi.

Questa mattina, infatti, è stato inaugurato lo scavalco dell’Autostrada A1 dell’asse stradale Mezzana-Perfetti Ricasoli, strada che collega in maniera sempre più diretta Prato a Firenze. La nuova infrastruttura mette in comunicazione il Viale Allende di Campi Bisenzio e Via Parri a Sesto Fiorentino, deviando così il traffico in un’area ogni giorno messa a dura prova dai tanti mezzi che circolano.

Questa è un’opera importante, se non fondamentale, non solo per il traffico ma anche per la realizzazione del nuovo stadio. Infatti, lo scavalco è distante poco più di un chilometro dall’area individuata nel comune di Campi Bisenzio dove dovrebbe sorgere il nuovo impianto sportivo della Fiorentina.

E proprio questa diatriba riguardante lo stadio ha fatto rafreddare i rapporti tra il Sindaco Nardella e il Sindaco Fossi. Durante l’inaugurazione infatti, i due sono stati ben distanti sia nel momento delle interviste quanto a sedere durante la spiegazione del progetto. Divisi, lontani, quasi a non vedersi in faccia.

Nel consueto cerimoniale, davanti a tanti sindaci ed esponenti politici locali, sono intervenuti i tecnici, il Presidente della Regione Enrico Rossi, il Sindaco Metropolitano Nardella ed il Sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi. E Fossi? No, il Sindaco Fossi non è stato neanche fatto intervenire, eppure l’opera è situata in parte anche nel comune da lui amministrato.



Un caso? Chissà. Anche perchè al termine della cerimonia, al momento delle foto di rito, i due si sono incamminati verso il luogo dello scatto dividendosi tra i tanti colleghi presenti. Vicini, ma lontani. Fossi rideva con il suo staff mentre il Sindaco Nardella era decisamente più cupo in un discorso fatto sottovoce con il Sindaco Falchi.

E nella foto finale? Si schierano Falchi, Nardella e proprio il Sindaco Fossi vicini. Ma il Presidente Enrico Rossi è in ritardo rispetto al resto del gruppo e quindi al momento dello scatto divide i due litiganti sistemandosi tra di loro..

Della mattinata di inaugurazione però resterà un Dario Nardella decisamente più cupo e preoccupato in volto rispetto ad Emiliano Fossi. Anche nelle interviste, Nardella ha risposto con un mezzo sorriso alla stampa presente “Non parlo di stadio” mentre Fossi ha parlato solo e soltanto della sua Campi Bisenzio togliendosi qualche sassolino in merito al fatto che la città da lui amministrata non sia considerata adeguata da qualcuno per quanto riguarda la viabilità.

Due atteggiamenti diversi, quasi contrastanti. Non sappiamo cosa intercorra tra i due che, oltre ad essere Sindaci sono ancora compagni di partito sebbene siano di correnti diverse, ma sicuramente si intravede un grande gelo. Questo finirà? Ai posteri l’ardua sentenza. Intanto la palla passa alla Fiorentina che in poche settimane, se non giorni, dovrà esprimersi su quale spazio utilizzare per il nuovo Stadio.