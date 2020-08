Lo stano caso di Josip Ilicic: dai quattro gol del Mestalla al declino post covid. Cosa è successo allo sloveno?

Quando il pallone ha ricominciato a rotolare e quando tutti parlavano di ritorno alla vita l’ex trequartista della Fiorentina Josip Ilicic è sparito definitivamente dai campi di Serie A. La sua ultima comparsa in campo risale all’11 luglio contro la Juventus: 58′ minuti sotto ritmo per lo sloveno apparso spento e depotenziato. E pensare che solo a Marzo Ilicic, con 4 reti al Mestalla, ha affondato il Valencia permettendo all’Atalanta di raggiungere i quarti di finale di Champions League: un’impresa che resterà indelebile nella storia del club bergamasco.Questo pomeriggio però è arrivato l’annuncio: Josip Ilicic non giocherà la fase finale della Champions League. Il talento nato in Bosnia ha avuto il permesso da parte della dirigenza bergamasca di tornare in patria per risolvere questioni strettamente personali.

Nelle ultime ore erano uscite le prime bufale in merito, come quelle di un rapporto in crisi con la moglie Tina, ma i reali motivi sembrano esse altri. La città di Bergamo è stato il centro dell’epidemia in Italia, se non in Europa, e lo sloveno avrebbe risentito del clima creatosi in città: il conteggio dei morti, il suono delle sirene, i camion dei soldati che di notte trasportano le bare via da Bergamo. Forse è stato troppo per un ragazzo che sin da piccolo ha vissuto gli orrori della guerra. Attorno a se ha alzato una barriera di silenzio che sa di protezione. E il rispetto mostrato verso di lui conferma la strana situazione di un ragazzo che non si sa cosa abbia, ma che di sicuro sta soffrendo.

Ad avvalorare questa tesi sono arrivate le parole di Antonio Sivec, che al Palermo gli faceva da interprete, che quest’oggi ha raccontato un aneddoto molto particolare al Corriere della Sera: “Ogni tanto lo chiamo per sapere come sta, ma adesso non mi ha risposto. Cosa sta succedendo? Per me si è spaventato con la pandemia. Ma non per sé, per le sue bambine. Lui con loro vuole essere il padre che non ha mai avuto. Tutti quei morti gli avranno ricordato la guerra… sarà sconvolto, altra spiegazione non esiste; questa è paura, paura che ti blocca le gambe»