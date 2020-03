Da sabato scorso ad oggi, poco è cambiato all’interno della Fiorentina. La squadra di Iachini da Udine ad Udine si ripresenta con lo stesso identico dubbio: chi far giocare in attacco assieme a Chiesa? Vlahovic, Cutrone o addirittura entrambi (cambiando modulo)?

Per il resto il tecnico viola non ha problemi di sorta, tranne il dover sostituire Dalbert che è squalificato. Ma in questo senso si va verso una presenza in campo di Igor. Mentre Badelj è favorito su Pulgar in cabina di regia.