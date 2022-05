Lo stop di Odriozola lascia ad Italiano un solo dubbio

A circa di 48 ore dalla partita di lunedì contro la Sampdoria, la Fiorentina di Vincenzo Italiano è tornata ad allenarsi nel pomeriggio: la sessione di allenamento, svolta tutta all’interno del centro sportivo Davide Astori, è iniziata attorno alle ore 17. Secondo quanto riportato da Radio Bruno nessun c’è nessun dubbio in mezzo al campo per il tecnico gigliato : centrocampo, che a causa della squalifica di Amrabat e del lungo infortunio di Castrovilli, è quasi scontato. Contro la Sampdoria la linea mediana vedrà Bonaventura, Torreira e Duncan.

Nessuna novità invece in difesa dove, a causa dell’indisponibilità di Odriozola, sarà Venuti a completare il reparto con Milenkovic, Igor e Biraghi. Lo spagnolo si è ancora allenato a parte ed è probabilmente al capolinea della sua esperienza a Firenze. L’unico dubbio è in attacco. Se Nico Gonzalez e Cabral sembrano essere certi del posto, c’è un ballottaggio tra Saponara ed Ikonè per il terzo: l’ex Empoli sembra comunque favorito per partire dall’inizio, con il francese carta spendibile a gara in corso.