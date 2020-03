Lo strano alleato di Ribery

Sicuramente ne avrebbe fatto a meno di tutto ciò, ma questa sosta forzata del campionato gioca a favore di Franck Ribery. L’attaccante della Fiorentina stava portando avanti il proprio lavoro di recupero. Ora, con la Serie A ferma per altre tre settimane, avrà la possibilità di rigiocare una buona fetta di stagione.

Stando al programma e ai tempi di recupero ipotizzati dallo staff medico sono proprio queste le settimane che sarebbero mancate per rivederlo in campo. Il ritorno in gruppo c’è già stato, così come la possibilità di ritornare ad ‘accarezzare’ il pallone.

E all’interno della Fiorentina tutti fanno il tifo per lui, perché Ribery è ancora un fuoriclasse con il pallone tra i piedi, è anche un leader nello spogliatoio, uno di quelli che vengono comunemente chiamati uomo-squadra.