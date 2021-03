Lo strano caso di Brancolini: escluso dalla Prima Squadra, torna titolare con la Primavera. Novità sul contratto in arrivo?

Il nome di Federico Brancolini è tornato ad apparire tra i convocati della Fiorentina Primavera per la partita di oggi contro il Milan. L’ormai ex terzo portiere della prima squadra, rimpiazzato da Antonio Rosati a gennaio, era stato “declassato” per problemi sul suo rinnovo di contratto con la Fiorentina. Il ragazzo nelle ultime settimane si è allenato con la squadra di Aquilani e oggi torna a disposizione della squadra giovanile, partendo addirittura come titolare.

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com ci sarebbero stati contatti tra il suo agente e la dirigenza viola per risolvere i problemi legati al rinnovo. Da qui la nuova chiamata con la Primavera. Una buona notizia per il giovane estremo difensore che altrimenti avrebbe continuato ad essere un separato in casa a Firenze.