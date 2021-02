Lo strano caso di Mister De Rossi e quel no che ha dovuto dire (suo malgrado) alla Fiorentina

Fiorentina, Crotone e Cagliari. Sono tre, almeno quelle conosciute, le proposte ricevute da Daniele De Rossi per iniziare la propria carriera da tecnico. Ma tutt’e tre le volte, l’ex giocatore giallorosso ha dovuto dire suo malgrado no. Il ritardo nella partenza dei corsi, causa Covid, lo ha colpito in pieno, penalizzandolo nella sua nuova carriera in panchina. Di questo ne parla in maniera approfondita La Gazzetta dello Sport.

La prima a farsi avanti con lui è stata proprio la Fiorentina, la scorsa stagione, nel momento più critico di Iachini. Lui però non aveva ancora i requisiti, non era iscritto al corso Uefa combinato B-A di Coverciano e, essendo decaduta la possibilità per gli ex Campioni del mondo di ricevere d’ufficio l’autorizzazione ad allenare, non ha potuto accettare l’incarico.

In questo caso ha dovuto masticare amaro e declinare l’opportunità non volendo aggirare le norme, figurando in un altro ruolo.