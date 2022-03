Lo studio Arup? Lo stesso che aveva progettato lo stadio per i Della Valle (alla Mercafir). FOTO

Il nome dello studio Arup, ovvero quello che ha vinto il concorso internazionale per il rifacimento del Franchi e del quartiere di Campo di Marte, non è affatto nuovo per Firenze e per le cronache relative alla Fiorentina.

Vi ricordate lo stadio che doveva sorgere alla Mercafir e che fu presentato a Palazzo Vecchio con una conferenza stampa congiunta alla presenza del sindaco Nardella e Andrea Della Valle? Ebbene, quell’impianto lì era proprio progettato da quello studio.

Una soluzione e un design molto differente rispetto a quello utilizzato per il Franchi, anche perché, c’è da dirlo, quello sarebbe stato un impianto nuovissimo, costruito da zero. La capienza sarebbe stata in linea con quella dello Juventus Stadium (42 mila spettatori circa).

Di quello stadio c’è ancora il plastico, conservato all’interno del Foyer dell’Artemio Franchi. Giusto quello perché l’iniziativa è morta ancor prima di nascere.