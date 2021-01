Lo svincolato Schone l’ultima idea per il centrocampo della Fiorentina. Anche se il profilo più gettonato sarebbe un altro…

L’ultima idea per puntellare il centrocampo della Fiorentina è quella che porta a Lasse Schone. Questo è quello che si legge stamani su La Nazione.

Il centrocampista classe ’86 è stato proposto al club viola che, con lui, potrebbe mettere esperienza e visione di gioco in mezzo al campo.

Attualmente Schone, dopo aver rescisso di recente il contratto che lo legava al Genoa, è tornato in Olanda per allenarsi con la sua vecchia squadra: l’Ajax. Un’operazione che si potrebbe chiudere non necessariamente in questi giorni, anche se su di lui ha messo gli occhi pure il Torino, su indicazione del neo tecnico Nicola che lo ha avuto proprio sotto la Lanterna.

Il profilo più gettonato sarebbe quello di Lucas Torreira. Ma resta sempre l’ingaggio lo scoglio maggiore per metterlo sotto contratto. Per lui arrivata un’offerta concreta dalla Spagna (Valencia) che al momento non convince.