Lo United pronto a calare l’All-in per Chiesa

L’affaire Chiesa tiene banco anche in questa calda estate. Dopo la riconferma della scorsa stagione, il giovane virgulto viola non è obbligato a restare a Firenze, ma potrà partire per una cifra congrua. Tra le tante pretendenti c’è anche quel Manchester United che, non sarebbe la sua destinazione preferita, ma che sarebbe disposto a pagare.

La società inglese, una volta appurato che Sancho resterà al Borussia Dortmund, vorrà giocare l’All-In sul giocatore della Fiorentina. I soldi non sono un problema per i rossi, e capiremo che succederà nel futuro, sicuramente il no di Sancho mette dei paletti forti sul mercato dello United che non vorrà certo sfigurare.