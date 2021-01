“L’obbiettivo principale della Fiorentina per il prossimo anno è Maxi Gomez del Valencia. L’offerta per Pulgar…”

Nell’editoriale del giornalista spagnolo Hector Gomez per il programma radiofonico valenciano Tribuna Deportiva, si è parlato anche di Fiorentina, con i contatti che le due società avrebbero avuto in questa sessione di mercato per Erick Pulgar e Maxi Gomez. Queste le sue parole: “Ho sentito di un’offerta che il Valencia avrebbe fatto per Pulgar alla Fiorentina. Sicuramente qualcosa c’è stato, ma il fatto che il club spagnolo abbia offerto una operazione basata sull’obbligo di riscatto la ritengo una news totalmente falsa”

E su Maxi Gomez: “Il DS della Fiorentina, che però ha un contratto in scadenza a giugno, assicura che l’obbiettivo per la prossima stagione è Maxi Gomez. I rappresentanti del giocatore hanno avuto contatti con la società viola nell’ultimo mese. La cifra per cederlo subito sarebbe stata 25 milioni di euro. Il giocatore non si sta trovando bene a Valencia, per problemi legati anche al non idilliaco rapporto con l’allenatore”.