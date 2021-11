L’obiettivo Alvarez e il mercato di gennaio: un’occasione più che strategica per la Fiorentina

Le voci di mercato sull’attaccante argentino Julian Alvarez non si fermano. Sul giocatore hanno messo gli occhi addosso tantissime squadre italiane come la Fiorentina, il Milan e la Juventus ma anche all’estero come lo Shakhtar Donetsk e Real Madrid. C’è da dire che la clausola messa dal River Plate per la cessione del giocatore possa apparire come un ostacolo per poter provare a prenderlo subito a gennaio. Una soluzione questa che però potrebbe risultare molto importante per la Fiorentina. In questo caso si tratterebbe di un investimento per il futuro perché nei primi sei mesi il giocatore potrebbe rappresentare una prima alternativa Vlahovic e allo stesso tempo imparare a conoscere meglio la Serie A.

Dopotutto il campionato italiano, come sappiamo, non è mai semplice da approcciare almeno inizialmente per i giocatori sudamericani. Ma in questo modo la Fiorentina si troverebbe ad avere per la prossima stagione un giocatore pronto e strutturato e che potrebbe sostituire benissimo l’attuale numero 9 viola nell’eventualità che possa partire nella prossima estate. C’è da precisare che i sondaggi della Fiorentina per Alvarez proseguono senza sosta. Chissà che non posso rilevarsi lui tra i vari nomi di Berardi, Orsolini, Borja Mayoral per citarne alcuni, il vero acquistone nel mercato invernale dei viola.