L’obiettivo di mercato che resta in cima alle preferenze della società

La Fiorentina continua a seguire con interesse Marcus Thuram. Come scrive La Nazione, la dirigenza viola sta continuando a lavorare a fari spenti sul francese del Borussia Monchengladbach, in questo momento out per noie muscolari, che hanno abbassato i riflettori delle concorrenti piombate negli ultimi mesi. Sul figlio di Lilian c’è anche la Juventus, ma la Fiorentina non molla la presa nonostante i tedeschi lo considerino incedibile almeno per un’altra stagione: solo pretattica?

