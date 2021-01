“L’obiettivo è fare meglio dello scorso anno”: la Fiorentina tiene il passo alla perfezione, ma ora serve un’altra marcia

19 partite giocate, 5 vittorie, 6 pareggi, 8 sconfitte: la Fiorentina chiude il girone d’andata con lo stesso identico rendimento dello scorso anno. Identici ovviamente anche i punti, 21 quelli guadagnati in questa prima parte di campionato. Altra curiosa coincidenza è che quota 20 punti la Fiorentina l’ha raggiunta (e superata) all’ultima partita in casa contro l’ultima in classifica (un anno fa contro la SPAL, ieri contro il Crotone).

Per i dirigenti viola l’obiettivo è chiaro: “fare meglio dello scorso anno”. Per il momento la Fiorentina ha tenuto il passo in una prima parte di annata che non era stata, e neanche quest’anno è, troppo entusiasmante.

Nel girone di ritorno (interrotto per la pandemia) la squadra di Iachini fece certamente meglio, guadagnando nelle stesse 19 partite 28 punti finendo al decimo posto (49 punti totali). Un percorso che i ragazzi di Prandelli sono chiamati a replicare, per raggiungere il prima possibile una salvezza tranquilla e poter pensare già alla Fiorentina che sarà.