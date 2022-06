L’occasione a parametro zero dal Porto e l’altra in prestito dall’Hertha: le opzioni alternative per la difesa della Fiorentina

Sono diversi i nomi tenuti in considerazione dalla Fiorentina soprattutto per la difesa, visto che di Nastasic non si sa bene cosa potersene fare ma dato anche che Milenkovic è destinato presumibilmente a lasciare Firenze. Tra le varie opzioni ce ne sono due sottolineate in particolare dal Corriere dello Sport: si tratta di Chancel Mbemba, classe ’94 e in scadenza tra pochi giorni con il Porto. Centrale congolese roccioso e ottima occasione naturalmente a parametro zero. Dall’altro lato c’è Omar Alderete, nell’ultima stagione al Valencia ma di proprietà dell’Hertha Berlino, con cui la Fiorentina ha interagito a gennaio per Piatek. Anche su di lui, paraguaiano classe ’96 il club viola vorrebbe agire eventualmente in prestito.