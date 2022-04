L’occasione buona per Quarta per tentare la scalata alle gerarchie: le rotazioni che tornano utili

Non ci sarà alcuno stravolgimento nell’undici titolare della Fiorentina di oggi, semmai qualche piccola rotazione e qui tornerà utile senza dubbio l’abitudine di Italiano nel tenere sulla corda un po’ tutta la rosa. Pensare che a Napoli, in una fase delicatissima, si è rivisto addirittura Kokorin, a distanza di mesi e con impatto quasi strabiliante, da giocatore sul pezzo. Sintomo di una gestione ottimale del gruppo, quando non si esagera con la sperimentazione. Chi invece è un po’ uscito da queste rotazioni è Lucas Martinez Quarta, titolare a inizio stagione e poi spodestato da Igor: l’argentino scalpita per trovare spazio e quella di oggi potrebbe essere una delle chance per tornare dal primo minuto. Che sia oggi o nelle prossime gare però, la Fiorentina potrà ritrovare un giocatore pronto mentalmente.