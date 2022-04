L’occasione da non lasciarsi sfuggire in vista del rush finale

Quella contro la Salernitana è una sconfitta che ha fatto male alla Fiorentina, che in campionato arrivava da tre vittorie consecutive e pregustava già il sorpasso in classifica nei confronti delle due romane.

La partita dell’Arechi, però, ha riportato tutti sulla terra ferma e fortunatamente per la squadra di Italiano sia Roma che Lazio hanno perso contro le due milanesi. Ne ha approfittato l’Atalanta, l’unica delle quattro squadre in lotta per l’Europa League a vincere.

Domani al Franchi arriva l’Udinese, ormai salva da tempo e per questo senza troppe aspettative. Un’occasione che la Fiorentina non può proprio sprecare se vuole continuare a coltivare i sogni per l’Europa. In attesa del rush finale, che vedrà Biraghi e compagni affrontare Milan, Roma, Sampdoria e Juventus nelle ultime quattro partite.