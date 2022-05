L’occasione di Nico Gonzalez: dopo i recenti flop, è il momento della verità

Nelle ultime tre partite della Fiorentina contro Salernitana, Udinese e Milan, uno dei peggiori in campo è sempre stato Nico Gonzalez. Dopo aver deciso con le proprie giocate le gare con Empoli e Napoli, l’argentino è infilato in un tunnel di prestazione decisamente opaco.

Lunedì, nello scontro diretto della Viola contro la Roma, l’ex Stoccarda ha l’occasione per ridisegnare i contorni di una stagione individuale con zone di luce e ombra, con un bilancio che si presta a interpretazioni diverse, considerato anche il grande investimento economico della Fiorentina.

I numeri raccontano di quattro gol e sei assist, ma a questi bisogna aggiungere tutto il lavoro fatto dall’argentino in altre zone di campo e l’incredibile somma di falli subiti. Gonzalez ha offerto il suo contributo incidendo però il giusto, motivo per cui la partita di lunedì contro la Roma potrà rilucidare l’immagine di un giocatore costato più di venti milioni di euro per fare la differenza. A riportarlo è La Nazione.