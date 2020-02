L’offerta condizionata della Fiorentina destinata ad essere respinta al mittente. Il possibile ribasso di Palazzo Vecchio

C’è nebbia, molta nebbia intorno all’area Mercafir. L’opzione di un’offerta condizionata da parte della Fiorentina per quei terreni rimane in campo, ma verrebbe respinta al 99%. E’ quello che si legge stamani in proposito su La Repubblica.

E cosa succede se la Fiorentina non fa l’offerta per la Mercafir? Il ribasso di Palazzo Vecchio, se opterà per una seconda asta, potrebbe essere intorno al 10%, costo base di vendita quindi che passerebbe da 22 a 19,8 milioni di euro. Si tratta però di un’indiscrezione data dallo stesso giornale e non di una decisione presa, questo è bene specificarlo.