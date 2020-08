L’offerta del Borussia per Ricci è allettante ma il giovane centrocampista guarda alla valorizzazione sul campo. La strada è tracciata?

A 19 anni Samuele ricci ha già smosso tante acque e in pochi mesi ha catturato mille attenzioni, anche in Europa. Come scrive La Gazzetta dello Sport, dopo i sondaggi del Milan e l’affondo della Fiorentina, fa notizia l’allettante offerta del Borussia Dortmund, con gli occhi della Premier League in sottofondo. Ad Empoli si è ben disimpegnato in più ruoli a centrocampo, del resto ha i centimetri (183) e la tecnica per eccellere a 360 gradi. Si parla già di cifre intorno ai 15 milioni per il suo cartellino, ma lui guarda con più attenzione alle opportunità di valorizzazione in campo. Sarà tracciata dunque la strada per Firenze? Ancora qualche settimana e ne sapremo di più.

