L’offerta della Fiorentina che non convince Antognoni. Pradé: Atteso a giorni l’annuncio del rinnovo

Si avvicina l’incontro decisivo tra la Fiorentina e Giancarlo Antognoni per stabilire il futuro della bandiera viola. Addirittura, secondo quanto si legge sulle pagine de La Nazione, è possibile che l’Unico 10 incontri la società nella giornata odierna.

La proposta iniziale della Fiorentina, che per il momento sembra non aver convinto Antognoni, era la seguente: direttore tecnico del settore giovanile, con particolare incarico di scouting per trovare giovani talenti italiani e internazionali. Da valutare se la dirigenza viola abbia pensato ad un altro ruolo o se non abbia cambiato idea.

Questione Daniele Pradè: il dirigente, come vi ripetiamo da tempo, rimarrà alla Fiorentina per un’altra stagione e nei prossimi giorni arriverà l’annuncio del suo rinnovo di contratto.