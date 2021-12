L’OK dei medici a Italiano: Così Vlahovic è rimasto in campo contro la Salernitana. E tutti spingono Dusan verso il raggiungimento dei suoi obiettivi

Dusan Vlahovic vuole battere il record di gol in un anno realizzati in Serie A che attualmente appartiene a Cristiano Ronaldo. Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, sa bene quanto il serbo ci tenga; è anche per questo motivo che Dusan è rimasto in campo tutta la partita contro la Salernitana, nonostante non fosse al cento per cento. Questo a causa del colpo subito sulla caviglia destra alla fine del primo tempo.

Ovviamente non sono stati corsi rischi, i medici avevano comunque tranquillizzato sulle sue condizioni, ma è evidente che tutti all’interno dello spogliatoio viola cerchino di spingere l’ex giocatore del Partizan verso il raggiungimento dei propri obiettivi, anche per il bene della squadra stessa.