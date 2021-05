Lollo cuore viola: il simbolo della Fiorentina che non molla mai

Nella Fiorentina che ha vinto contro la Lazio compiendo un passo importante verso la salvezza, c’è anche la firma di Lorenzo Venuti. L’esterno destro ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nella squadra di Iachini, complice anche il meno spazio dato a Martinez Quarta e il conseguente arretramento di Caceres. Il nativo di Montevarchi, cresciuto nel settore giovanile gigliato, ha giocato dal 1’ le ultime cinque partite (due vittorie, altrettanti pareggi e una sconfitta).

Da sottolineare il bell’assist offerto a Bonaventura contro il Bologna, ma anche la prestazione di poche ore fa contro la Lazio. Su e giù per la fascia destra, Venuti non si è mai fermato mettendo spesso e volentieri il cuore oltre l’ostacolo e provocando nei minuti finali l’espulsione di Andreas Pereira. È lui uno dei simboli della Fiorentina che non molla mai e che è finalmente ad un passo dalla salvezza.