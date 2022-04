L’OM di nuovo in gioco per Pulgar? Una situazione tutta in divenire

In queste ore in Turchia si fa un gran parlare del futuro di Erick Pulgar. Il centrocampista prestato dalla Fiorentina al Galatasaray, dopo alcune difficoltà iniziali, sta provando a ritagliarsi il suo spazio nel club giallorosso e nelle ultime due gare è partito da titolare.

La società di Istanbul deve fare ancora le sue valutazioni sul cileno e decidere se farlo ritornare a Firenze oppure fare un’offerta ai viola per acquistare il cartellino a titolo definitivo (ma non esiste diritto di riscatto).

Nel frattempo sembra riemergere la possibilità che l’Olympique Marsiglia possa tornare alla carica per lui. I francesi erano in ballottaggio proprio con il Galatasaray lo scorso inverno, solo che non hanno forzato la mano per averlo, a differenza di quanto fatto dai turchi.