L’ombra dello United su Milenkovic, Ribery il sogno proibito del Monza. Ecco quando la Fiorentina affronterà il rinnovo di Castrovilli

Il Corriere dello Sport-Stadio fa anche il punto sulla situazione dei rinnovi in casa Fiorentina. Si parte da Milenkovic, il cui futuro è destinato ad essere lontano da Firenze: il contratto del serbo scade nel 2022 ed è già nel mirino di qualche big europea (Manchester United in prima fila). Da valutare il futuro di capitan Pezzella, anch’esso in scadenza tra sedici mesi.

Questione Ribery: il francese ha detto di essere disponibile ad ascoltare le proposte della Fiorentina, ma nel frattempo è diventato il sogno proibito del Monza. Su Borja Valero deciderà direttamente la società, che può esercitare o meno l’opzione fino al 2022. Barreca è destinato a tornare al Monaco, mentre per Malcuit tutto dipenderà dal finale di stagione. Da valutare anche il futuro di Caceres, la cui ultima partita da titolare risale al 23 gennaio.

Il progetto che nascerà in vista della prossima stagione potrà trasformarsi in uno stimolo per chi già c’è. Biraghi ha prolungato fino al 2024, la stessa scadenza dei vari Amrabat, Kouame e Castrovilli. Nel caso del centrocampista pugliese, a salvezza acquisita si tornerà a parlare del prolungamento: anche se, nel frattempo, le sirene del mercato potrebbero tornare a riecheggiare con insistenza.