L’onda lunga della rabbia attraversa tutta Firenze. Basta stadio, adesso c’è un unico obiettivo

La rabbia mista a sconcerto e feroce ironia è montata già durante la partita. Solo che, non essendo consentito l’accesso al pubblico negli stadi, lo “sfogatoio” naturale è diventato la tastiera. Che fosse del pc oppure del telefono, da mercoledì notte in avanti è stata usata implacabilmente dai tifosi viola per esprimere tutto il disappunto (eufemismo) per la pesante sconfitta contro il Sassuolo. L’onda lunga della rabbia ha attraversato bar e luoghi di ritrovo, uffici e posti di lavoro animati da un cuore che batte per la squadra viola. Perché poi alla fine si torna sempre lì: il sentimento per la Fiorentina rimane sempre sopra a tutto. E allora, prima la salvezza hanno “chiesto” i tifosi nei messaggi, poi tutto il resto. Stadio vecchio rimesso a nuovo o stadio nuovo che sia, compreso. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.

