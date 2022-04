Longhi: “Alla Fiorentina servirebbe un difensore forte, ma anche con la rosa attuale potrebbe fare bene l’anno prossimo”

A Radio Sportiva il giornalista Bruno Longhi ha parlato delle ultime vicende di casa Fiorentina: “La Fiorentina ha la possibilità di entrare in Europa, ma non deve incappare in disgrazie sportive come quella di ieri a Salerno. La società ha lavorato molto bene sugli esterni, e in più c’è già un’ottima base a centrocampo. Per migliorare la squadra servirebbe un crack in difesa, e magari un esterno destro ancora più forte”.

E poi ha aggiunto: “In ogni caso, per come è disposta in campo, la Fiorentina si può già considerare perfetta così. La squadra è cresciuta tanto durante la stagione e il fatto che sia sesta in classifica, oggi, fa ben sperare. Anche se la rosa rimanesse questa, l’anno prossimo potrebbe esserci un ulteriore miglioramento”.