Longhi: “Fiorentina? Il cambio di marcia spetta all’allenatore. Il gioco di Italiano ci riporta all’Olanda anni ’70…”

Il giornalista Bruno Longhi ha parlato così a Radio Sportiva: “La Fiorentina è davanti ad una situazione in cui il cambio di marcia lo deve dare l’allenatore. Italiano ha fatto delle cose più che buone, la sua impostazione di gioco ci riporta all’Olanda degli anni ’70. L’idea è che il giocatore in possesso di palla diventi in quel momento regista”.