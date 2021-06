Longhi: “Gattuso è una persona limpida, non penso sia ricorso a sotterfugi per andare al Tottenham. Credo si sia trovato in difficoltà su quello che poteva essere il progetto viola”

Il giornalista Bruno Longhi è tornato a parlare a TMW Radio a proposito dell’addio di Gattuso alla Fiorentina e della possibilità di un suo approdo al Tottenham che pare recentemente sfumato:

“Non saprei. Sto ascoltando le varie voci, non dobbiamo farci influenzare dalle varie versioni che emergono. Gattuso non chiese un giocatore di Mendes neanche a Napoli. Dobbiamo capire la vera verità. Gattuso è una persona limpida, non penso sia ricorso a sotterfugi per cercare l’approdo al Tottenham. Credo si sia trovato in difficoltà su quello che poteva essere il progetto viola”.