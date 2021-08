Longhi: “Non mi stupisco se mezza Europa vuole Vlahovic. Italiano potrà

Questo pomeriggio il giornalista sportivo Bruno Longhi, durante un collegamento per Radio Sportiva, ha avuto modo di fare il punto della situazione in casa Fiorentina: dalla situazione di Vlahovic alle novità Italiano e Sottil. Queste le sue parole:

“Vlahovic? Non seguo il calciomercato da vicino, quindi mi baso su quello che emerge dai miei colleghi. Credo che al limite io abbia le capacità di commentare la possibilità che vada al Tottenham. Esattamente non so se è vicino al Tottenham o ad altri club. Quello che so è che questo ragazzo è un gran bel giocatore: non scordiamoci che è un 21enne la scorsa stagione ha fatto 21 reti in una squadra come la Fiorentina, che è tutt’altro che di prima fascia. Che lo cerchi il Tottenham, il Liverpool o l’Inter significa che è un profilo molto interessante nonostante la giovane età. Visto quello che sa fare, e l’esplosività mostrata in campo, questo può essere appetito da qualsiasi club. La Fiorentina fa bene a tenerselo stretto o, nel caso in cui fosse costretta, a massimizzare i profitti dalla sua cessione. Il club viola si è trovato in casa un grandissimo talento. Sottil? Riccardo è un ragazzo eccezionale, ha quell’elettricità addosso che lo rende molte volte immarcabile. Italiano avrà modo di lavorare da vicino con lui, sicuramente crescerà. Ovviamente adesso deve essere più concludente in fase offensiva, ma anche questo è un profilo molto importante. Nelle giovanili, ad esempio in Under 21, ha già fatto vedere che ha le possibilità per fare bene. E’ un giocatore che mi piace”.