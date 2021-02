Longhi: “Sarri allenatore con la A maiuscola, ma attenzione a Prandelli che sta dando un’impronta importante alla Fiorentina”

Il giornalista Bruno Longhi si è espresso a Radio Sportiva in merito alla situazione della panchina della Fiorentina: “Sarri in viola? Non ha bisogno di presentazioni, chi lo prende si aggiudica un allenatore con la A maiuscola. Il suo essere fiorentino sarebbe un quid in più. Anche se forse bisognerebbe darsi un po’ più di tempo per meditare sulla valutazione di Prandelli, che adesso sta iniziando a imprimere un’impronta alla Fiorentina“.