Longo: “Fiorentina ottima squadra ma l’inizio non è stato all’altezza. Barreca? Ha potenziale”

L’ex allenatore del Torino, Moreno Longo ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina: “Ha un ottimo organico ma c’è stato un inizio non all’altezza delle aspettative. Dalla rosa ancora oggi non ha trovato la continuità giusta per far uscire il suo valore”

E su domani: “Mi aspetto un partita molto combattuta con un Torino che non ha mai vinto in casa e non vuole più sbagliare, anche per i grandi numeri. Per questo sarà una partita difficile per la Fiorentina perché Torino più motivato”.

Barreca? “Nel settore giovanile ci dette molta soddisfazione ma poi devi confermarti, deve trovare fiducia perché ha un potenziale più grande”