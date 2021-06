Longoria: “Gerson il miglior centrocampista brasiliano, come lui non ce ne sono nemmeno tra quelli che giocano in Europa”. Investimento pesante per l’ex viola

Un’operazione da venti milioni di euro. Tanto dovrebbe costare il cartellino dell’ex centrocampista della Fiorentina, Gerson Santos, all’Olympique Marsiglia. Soldi che finiranno nelle casse del Flamengo.

Il presidente dell’OM, Pablo Longoria, ha così descritto il giocatore a L’Equipe: “È appena diventato il miglior centrocampista del Brasile. Sono due anni che dovrebbe essere titolare con la Seleçao. È un giocatore unico. È tecnico, ha una visione di gioco eccezionale, è intelligente e molto attivo. Non ce ne sono altri come lui, nemmeno tra i brasiliani che giocano in Europa”.

Oltre ai venti milioni in contanti si parla anche di altri bonus garantiti al club rossonero e una percentuale su un’eventuale, futura, plusvalenza.