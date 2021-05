Longoria: “Lirola ha fatto un gran finale di stagione. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, ma il diritto di riscatto ce l’abbiamo noi”

Il presidente dell’Olympique Marsiglia Pablo Longoria ha parlato a Sky Sport del giocatore di proprietà della Fiorentina Pol Lirola: “Ha fatto un grandissimo finale di stagione e noi vogliamo dare continuità ai giocatori che abbiamo. Certo la sua non è una situazione facile, c’è un diritto di riscatto che balla tra noi e la Fiorentina. La situazione economica globale non permette grossi investimenti e in più anche la situazione della Fiorentina è in evoluzione visto che hanno un allenatore nuovo. Vediamo nei prossimi giorni, c’è tempo fino al 31 e noi abbiamo il diritto di riscatto”.