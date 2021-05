Longoria vicino a fare gol per Lirola…e a prezzo ridotto

Pol Lirola al termine di questa stagione potrebbe passare in via definitiva dalla Fiorentina all’Olympique Marsiglia. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese La Provence, il presidente dell’OM, Pablo Longoria avrebbe convinto il club viola a fare uno sconto sul prezzo d’acquisto del cartellino del giocatore. In base agli accordi stipulati a gennaio, il suo riscatto sarebbe dovuto costare 12 milioni di euro al club francese, cifra che il Marsiglia ritiene adesso troppo elevata.

Lo stesso Longoria aveva detto una decina di giorni fa: “E’ necessario trovare un punto di equilibrio tra il club che vende e quello che compra. Siamo molto contenti di Leonardo Balerdi e Pol Lirola“.

20 presenze in tutte le competizioni di Lirola da quando si è trasferito in Francia. Inoltre ha segnato 2 gol e dato 3 assist, risultando uno dei migliori giocatori, almeno per quanto riguarda la fase offensiva, e soddisfacendo il proprio allenatore Sampaoli, che ha richiesto la sua conferma.