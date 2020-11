L’onnipresente Caceres con la sua esperienza al servizio della Fiorentina, ma con Prandelli cambierà qualcosa?

Come riporta un’analisi condotta da Skysport, tra gli Over 30 più utilizzati spiccano ovviamente i portieri: sono quattro quelli che non hanno ancora perso un minuto di gioco (630′ in tutto). Si tratta di Cordaz del Crotone, Consigli del Sassuolo, Handanovic dell’Inter e Sirigu del Torino. Anche tre difensori sono sempre stati in campo nelle prime sette giornate, e tra questi figura anche il difensore della Fiorentina Caceres, oltre a Acerbi della Lazio e Glik del Benevento. L’uruguaiano vanta un’esperienza notevole nel nostro campionato, ma in quest’inizio di stagione è stato protagonista anche di qualche sbavatura difensiva di troppo. L’ex Juventus nella gestione Iachini ha giocato in pianta stabile nel terzetto difensivo composto da lui, Pezzella e Milenkovic. Vedremo se l’arrivo di Prandelli cambierà gli equilibri della retroguardia viola, visto che un eventuale cambio di modulo, con una difesa a quattro, costringerebbe qualcuno a dover cambiare zolla. Caceres sa adattarsi anche al ruolo di terzino destro, visto che difficilmente Prandelli rinuncerà a schierare la coppia centrale formata da capitan Pezzella e Milenkovic.

