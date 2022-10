Lookman: “Veramente felice per il primo gol davanti ai tifosi. La Fiorentina teneva bene palla ma abbiamo ottenuto una grande vittoria”

Arriva il commento post gara a Dazn di Ademola Lookman, autore del gol decisivo per l’Atalanta e che ha condannato invece la Fiorentina. Ecco le parole dell’ala inglese: “La Fiorentina teneva bene palla, non abbiamo mollato ed ottenuto una bella vittoria”.

Il britannico ha poi concluso: “Solida prestazione la nostra oggi Veramente felice per il primo gol in casa, lo aspettavo da tanto. Obiettivo? Dobbiamo pensare partita dopo partita, lavoreremo sodo senza grandi programmi, cercando di arrivare più in alto possibile”.