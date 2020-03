Lopalco: “Ho sentito delle cose incredibili, tipo che la Serie A riparte ad aprile. La realtà è che fino a ottobre la gente non tornerà allo stadio”

Epidemiologo di fama mondiale, Pierluigi Lopalco a repubblica.it lancia un monito ben preciso relativamente al Covid 19 ma anche a quelli che saranno i risvolti nel mondo del calcio: “Due, tre giorni dopo che osserveremo scendere la curva in maniera costante potremo dire che c’è stato il picco. Non ha alcun senso oggi poter fare delle previsioni: i modelli previsionali sul Covid19 sono oggi come le previsioni del tempo. Funzionano a 24 ore, son buoni a 48 ma già dopo le 72 ore non sono più affidabili. Le variabili in gioco sono così tante che rendono impossibili una previsione che vada al di là dell’immediato. Quanto durerà? Non poco. Su questo bisogna essere molto chiari con la gente. Ho sentito dire cose incredibili anche a chi ha la responsabilità del ruolo: il ministro dello Sport ha dichiarato che il campionato di calcio potrebbe riprendere ai primi di maggio, “a porte aperte o a porte chiuse”. Ma di che parliamo? Prima di ottobre penso sarà impossibile riavere gente allo stadio. La mia previsione è che le misure restrittive dureranno almeno fino all’estate: ci potrà e dovrà essere una mitigazione delle misure, torneremo a lavorare, a uscire, ma si dovrà fare tutto con molta calma e cautela”.