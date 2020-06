Lopez: “Quando dovevamo far girare la palla abbiamo subito le occasioni della Fiorentina, anche se eravamo uno in più”

A Sky arrivano le parole del tecnico del Brescia Diego Lopez, dopo il pari con la Fiorentina: “Credo che la partita sia stata giocata bene da noi, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo atteso ma siamo andati sempre in pressione, organizzati e con molta voglia, senza pensare alla classifica. Nel secondo tempo invece era il momento di far girare la palla ed è successo il contrario, la Fiorentina ha avuto qualche palla gol in più di noi. Venivamo da tante sconfitte, può capitare nella testa di pensare a non perdere anche se gli avversari sono con l’uomo in meno”.

