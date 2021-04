L’opportunità che non può farsi sfuggire Commisso

Il diamante più lucente della Fiorentina, continua a splendere e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dusan Vlahovic è senza dubbio l’unica grande firma su questa stagione viola, e il cucchiaio con cui ieri ha beffato la Juventus è solo l’ultima perla di una lunga lista. Come scrive Calciomercato.com, il ragazzo ha personalità, carattere, ma soprattutto una qualità incredibile con ampi margini di crescita visto che ha solo 21 anni. Commisso non può farsi sfuggire l’opportunità di costruire una grande Fiorentina attorno a questo ragazzo.