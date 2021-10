L’opzione di riserva per Odriozola ma lo spagnolo ha poco… dell’attaccante

La duttilità di Alvaro Odriozola è una di quelle cose che stuzzicano la fantasia, specialmente nella condizione attuale della Fiorentina, dove gli esterni stanno facendo una discreta fatica. L’asse con Callejon sulla carta doveva ben funzionare e dal punto di vista linguistico è senz’altro così, sul campo però di risultati su quel fronte la squadra di Italiano ne ha ottenuti pochi. Da qui l’idea allora di un Odriozola più alto, magari con Venuti dietro: da giovane e ai primi tempi alla Real Sociedad, il classe ’95 faceva anche l’esterno offensivo in effetti ma poi negli anni ha prevalso l’impostazione da terzino e così si è affermato poi anche al Real e al Bayern.

La Fiorentina però ha bisogno estremo di esterni che siano attaccanti veri e propri, un qualcosa su cui Odriozola invece sarebbe più in difficoltà, non fosse altro che per la disabitudine a frequentare l’area avversaria. Poi non è detto che Italiano non lo improvvisi in qualche situazione d’emergenza ma ciò che serve alla squadra viola è un esterno dai numeri e dalle doti più offensive del basco.