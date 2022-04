L’ora del dieci

Il tema riguardante al rinnovo del centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli è sicuramente uno dei più chiacchiarati.

Come scrive La Repubblica, nelle prossime partite per lui può iniziare una nuova storia, dopo che all’inizio di questa stagione ha faticato a trovare spazio con regolarità, ma poi – anche grazie all’aiuto di un mental coach, come da lui stesso rivelato – si è decisamente ripreso. Domani si candida ad un’altra maglia da titolare.