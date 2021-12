L’ora di Nico: Un nuovo esame per valutare le ambizioni della Fiorentina

L’attesa è tutta per Nico Gonzalez, perché seppur nell’altalena tra dentro e fuori per più motivi l’argentino ha già dimostrato di essere un calciatore basilare per questa Fiorentina.

E siccome appunto qualche “problema” di troppo ne ha limitato l’impiego, è soprattutto pensando a quello che può ancora dare insieme all’attuale capocannoniere della Serie A, Dusan Vlahovic, a far infiammare di speranza i tifosi viola e alimentare sogni finalmente in grande. Bologna e il Dall’Ara rappresentano il primo, significativo esame di maturità per le “nuove” ambizioni della squadra di Italiano – che viene da quattro sconfitte consecutive lontano dal Franchi – in chiave europea: con Nico Gonzalez. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.