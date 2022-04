Lorenzo Casini: “Il Viola Park è ciò che è mancato all’Italia in questi anni. Dobbiamo far arrivare i nostri giovani nelle prime squadre”

Il nuovo presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, in visita al Viola Park, ha parlato così ai canali ufficiali della Fiorentina: “Mi sembra un progetto molto ambizioso, centri di questo tipo sono ciò che è mancato all’Italia in questi anni e che invece in altri Paesi è stato realizzato”.

E poi ha aggiunto: “Giovani? Sono l’unico modo per far ripartire il nostro calcio. In realtà i giovani ci sono, basta guardare le Nazionali under o i bambini che giocano nelle società di tutta Italia oppure sulla spiaggia o al parco. Il punto è che dobbiamo essere bravi a non perdere questi giovani, facendoli arrivare in prima squadra. Su questo dobbiamo lavorare tutti, dalla Lega Serie A alla Federazione”.