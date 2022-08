Lorenzo Casini: “La proprietà della Fiorentina? Si vede una grande passione con investimenti importanti anche in infrastrutture”

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, è stato intervistato da Il Foglio. Sul giornale in questione ha toccato anche il tema degli investitori esteri che hanno preso in mano i club di Serie A, compresa la Fiorentina.

“Se guardiamo a proprietà straniere come Bologna, Fiorentina, Spezia, o anche la Roma, per citarne alcune – ha detto Casini – si vede una grande passione con investimenti importanti, anche in

infrastrutture. Se i proprietari sono fondi d’investimento, vi è sempre e deve esservi innanzitutto una attenta valutazione sulla redditività economico finanziaria”.

Casini segue da tempo con attenzione le vicende viola ed ha già fatto una visita al nascente centro sportivo gigliato, denominato Viola Park.