Fiorentina-Gattuso, un anno dopo. Stando a quanto riportato dal Corriere Fiorentino, il nome di Gennaro Gattuso è tornato di moda per la panchina viola del futuro. L’attuale tecnico del Napoli è in rotta con il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, quindi è probabile che a fine stagione arrivi il divorzio tra le parti.

Gattuso dunque in orbita viola, un anno dopo i primi contatti che c’erano già stati con lui. Allora c’era da sostituire Montella, fatto fuori dopo la pesante sconfitta contro la Roma, adesso c’è da impostare un lavoro di programmazione per i prossimi anni e ridare lustro ad una squadra che naviga per i bassifondi della classifica.

Sempre secondo la fonte citata però resta valida la suggestiva ipotesi dell’approdo di Maurizio Sarri, uno dei ‘disoccupati’ di lusso tra gli allenatori, in questo momento.