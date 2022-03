La Fiorentina riprende ad allenarsi oggi e l’Empoli entra ufficialmente nei pensieri della squadra viola con il primo allenamento della settimana. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, i test fisici diventano fondamentali come e più delle prove tecnico-tattiche per favorire e indirizzare le scelte di formazione, così intanto l’osservato speciale in tal senso continua ad essere Bonaventura che viene dallo stop contro l’Inter per la contusione al ginocchio rimediata nella gara precedente con il Bologna.



L’ex Milan ha svolto finora una serie di sedute seguendo un programma differenziato che hanno alimentato il dubbio della sua presenza nel derby, ma rimangono ancora cinque giorni e l’inserimento immediato nel gruppo avvicinerebbe la convocazione.