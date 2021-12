L’osservato speciale Berardi: prestazione incolore, ma anche un ‘merito’ importante

C’era un osservato speciale in campo al Franchi in Fiorentina-Sassuolo. Si tratta di Domenico Berardi, ripetutamente trattato dalla società gigliata nell’ultimo periodo. In estate e poi qualche settimana fa, prima che le richieste dei neroverdi facessero propendere la dirigenza viola ad un rapido cambio di obiettivi. E a dirigersi con forza verso Jonathan Ikonè, pronto a sbarcare in riva all’Arno a gennaio per quindici milioni di euro.

La prestazione di Berardi contro la Fiorentina è stata decisamente al di sotto di quanto fatto vedere finora dal capitano del Sassuolo. Mai realmente pericoloso, il classe ’94 ha anche sprecato diversi contropiedi che potevano risultare fatali a Milenkovic e compagni.

L’unico merito, se così si può chiamare, è per essersi guadagnato le due ammonizioni che hanno portato al rosso di Biraghi. Inesistente la prima, furbo Berardi invece nella seconda. L’espulsione del capitano viola ha frenato una Fiorentina che nei primi minuti della ripresa aveva pareggiato la partita e sembrava indirizzata ad un assedio nei minuti finali.